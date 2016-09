Im Kanton Schwyz drücken zu viele Wohnungen die Preise

Wirtschaft

Immobilienfachleute sind überzeugt: Wohneigentum ist im Kanton Schwyz weiterhin sehr gesucht. Am gefragtesten ist allerdings günstiges Eigentum, während die Mietobjekte eher unter Druck geraten.

Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Monaten leicht gesunken. Besonders unter Druck geraten sind Mietobjekte, weil zu viele auf dem Markt sind und immer noch viele gebaut werden. Das wird Auswirkungen auf die Mietzinsen haben. Bei Investitionen in Mietwohnungen sei deshalb Vorsicht geboten, erklärte Immobilienfachmann Patrick Schnorf vom Beratungsunternehmen Wüest & Partner an einem Immobilien-Brunch der Schwyzer Kantonalbank. Der Kanton Schwyz bleibe aber als Wohnkanton attraktiv, und Ausserschwyz weiterhin teuer.

Ausführlicher Bericht in der Printausgabe.