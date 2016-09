Hanfindoor-Anlage mit 4000 Pflanzen ausgehoben

Vermischtes

Zwei Männer in Rothenthurm zogen Hanfpflanzen. Jetzt sind sie verpfiffen worden.

Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung bezüglich einer mutmasslichen Hanfindoor-Anlage führte die Kantonspolizei Schwyz am 9. August in Rothenthurm eine Hausdurchsuchung durch. Dabei wurde eine professionell eingerichtete Hanfindoor-Anlage mit über 4100 erntereifen Hanfpflanzen entdeckt und sichergestellt.

Der Betreiber, ein 26-jähriger Schweizer, und ein weiterer 32-jähriger Schweizer, der verdächtigt wird mit der Anlage in Verbindung zu stehen, müssten sich vor der Staatsanwaltschaft Innerschwyz verantworten. (kaposz)