Küssnacht: Drei Männer nach Raubversuch verhaftet

Vermischtes

In Küssnacht wurden zwei Deutsche und ein Türke nach einem Raubversuch dingfest gemacht.

Am Mittwochmorgen, 7. September, gegen 7.30 Uhr, war eine 53-jährige Frau an der Quaistrasse in Küssnacht unterwegs, als sie von zwei Unbekannten angesprochen wurde. Die beiden Männer forderten sie auf, ihre Tasche auszuhändigen. Dazu war die Frau nicht bereit. Beim anschliessenden Handgemenge schrie das Opfer um Hilfe, worauf sich die Täter fluchtartig entfernten.



Im Rahmen der sofortigen Fahndung nach den Tätern konnte die Kantonspolizei nach rund 30 Minuten beim Landi-Kreisel in Küssnacht einen Personenwagen mit drei Männern anhalten. Bei der Kontrolle der Personen, zeigte sich, dass das Signalement auf zwei gesuchte Personen des Raubes passte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellte die Polizei eine Schreckschusswaffe sicher.



Die beiden Deutschen und ein Türke im Alter zwischen 20 und 24 Jahren wurden festgenommen. Die Strafverfolgungsbehörden klären nun ab, ob sie den Raubversuch in Küssnacht und weitere Delikte begangenen haben. (kaposz)