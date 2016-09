Ebner duelliert sich mit Michel

Politik

Mit der Offensive von Financier Martin Ebner wurde der Abstimmungskampf um die kantonale Steuergesetzrevision völlig neu lanciert.

Sozusagen im ­Namen der «Reichen» stellt sich Ebner gegen die Flat Rate Tax und die höhere Vermögenssteuer (wir berichteten). Damit forderte er Kaspar Michel, den Vorsteher des kantonalen Finanzdepartements, direkt ­heraus. In Interviews erhalten nun die beiden Kontrahenten ein Forum, um für die Stimmbürgerschaft Klarheit zu schaffen.

Die Interviews sind in unserer Printausgabe vom Mittwoch zu finden. Am selben Tag findet um 20 Uhr im Schlossturm in Pfäffikon ein Podium zur Schwyzer Steuergesetzrevision statt.