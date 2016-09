Siebnen: Zeugenaufruf nach Selbstkollision

Vermischtes

Am Sonntagabend, 4. September 2016, hat sich in Siebnen eine Selbstkollision eines Personenwagens ereignet. Personen kamen nicht zu Schaden. Da der Unfallhergang nicht restlos geklärt ist, sucht die Kantonspolizei Schwyz Zeugen.

Gegen 18.45 Uhr fuhr eine 23-jährige PW-Lenkerin auf der Breitenstrasse in Richtung äussere Bahnhofstrasse. Bei der Verzweigung hielt sie mit dem Fahrzeug an und bog an-schliessend nach links in die Strasse ein. Gleichzeitig näherte sich von links ein Personenwagen. Um eine Kollision mit dem einbiegenden Fahrzeug zu verhindern, wich der 20-jährige Lenker des heran-nahenden Autos nach rechts aus und fuhr in eine Gartenhecke.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Schwyz, Telefon 041 819 29 29, in Verbindung zu setzen. (kaposz)