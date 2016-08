FAES AG verlässt Wollerau – sie kann hier nicht wachsen

Wirtschaft

Mit der FAES AG verliert Wollerau eine der grössten Arbeitgeberinnen. Sie fusioniert mit der PWR Präzisions-Werkzeuge AG und zieht zur ihr nach Rüti. 50 Angestellte gehen mit, es gibt keinen Arbeitsplatzabbau.

von Andreas Knobel



Obwohl, oder gerade weil Wollerau nur noch wenig Industrie hat, ist es eine Hiobsbotschaft: Die FAES AG an der Roosstrasse und die PWR Präzisions-Werkzeuge AG in Rüti fusionieren auf den 1. Oktober unter dem Dach der FAES-PWR ­ESTECH AG. Die gesamte Produktion wird in ein Industriequartier nach Rüti ZH gezügelt, ab neuem Jahr wird im Zürcher Oberland produziert, wie die Firmen gestern in einer Pressemitteilung bekanntgaben.

Es läuft sehr gut

«Eigentlich ist es eine positive Nachricht», beschwichtigt Matthias Weibel, Finanzchef und Mitinhaber der FAES, auf Anfrage. «Wir verlassen Wollerau, weil wir hier an der Roosstrasse inmitten von Wohnquartieren nicht mehr wachsen können.» Es finde weder eine Restrukturierung noch ein Arbeitsplatzabbau statt, verspricht Weibel. Die Geschäfte würden sehr gut laufen, es werden immer wieder Fachleute gesucht. Gerade dank der hohen Zertifizierung komme ein wachsender Anteil der Kundschaft aus der Flugzeugindustrie, Raumfahrt und Wehrtechnik.

50 Angestellte gehen mit

International beschäftigt die FAES AG über 100 Mitarbeitende. 50 davon werden statt in Wollerau bald in Rüti arbeiten, die Reaktionen in der Belegschaft seien positiv, bestätigt Weibel. Viele würden ohnehin schon nicht mehr in Wollerau, sondern in der ­Region wohnen. Nur Immobilien­verwaltung, Adminis­tration und der Maschinen­bau ver­bleiben in Wollerau, der Firmen­sitz ­inklusive Steuer­substrat wird aber nach Rüti verlegt. Dass dort die ­Steuern höher sind, sei nur einer von vielen ­Aspekten, aber kein entscheidender, meint Weibel.

Wichtiger seien die Synergien, die mit der PWR genutzt werden können. Während sich FAES einen Namen als Serienfertiger mit hoher Automatisierung und Digitalisierung gemacht hat, liegen die Kernkompetenzen von PWR in der Spezialanfertigung hochpräziser Teile. Für Franz Studer, Verwaltungsratspräsident der FAES AG, ist klar: «Die Firmen ergänzen sich ideal – und unter dem Dach der ESTECH-Gruppe gewinnt die neu formierte Firma zusätzliches Wachstumspotenzial.

Trotz all dieser positiven Perspek­tiven – für Wollerau bleibt der Wegzug der FAES AG eine bittere Pille.