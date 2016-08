Motorradfahrer nach Auffahrkollision geflüchtet

Boulevard

Am Freitagnachmittag kam es in Galgenen kurz nach 17 Uhr zu einer Auffahrkollision zwischen einem Auto und einem Motorrad.

Der Personenwagen fuhr auf der Kantonsstrasse von Lachen in Richtung Galgenen. Bei der Diga musste er vor einem Fussgängerstreifen abbremsen. Ein dahinter fahrender unbekannter Motorradfahrer vermochte nicht mehr rechtzeitig anzuhalten und fuhr auf den stehenden Personenwagen auf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, wendete der Motorradlenker und flüchtete mit seinem Motorrad in Richtung Lachen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Es entstand Sachschaden.

Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen beziehungsweise zum rot-weissen Motorrad mit Vollverschalung oder zum Lenker mit rot-weissem Lederkombi und weiss-grauem Helm machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Schwyz, Telefon 041 819 29 29, in Verbindung zu setzen. (kaposz)